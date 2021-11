Istituto tecnico agrario: tre giornate dedicate all'orientamento

L'Istituto Agrario di Vercelli organizza tre giornate dedicate all'orientamento.

"Sempre più giovani sono attratti dai lavori legati alla terra. È un dato che emerge da un'analisi della Coldiretti - i cui risultati sono pubblicati sul sito www.coldiretti.it - sulla base del Rapporto del Centro Studi Divulga in riferimento alla denuncia dell’Ufficio studi della Cgia sul forte calo delle partite Iva in Italia provocato dall’emergenza Covid - spiegano dall'Agrario - Lo studio evidenzia la crescita di imprese agricole guidate da giovani, "solo nel 2020 sono nate in media 17 nuove imprese agricole condotte da under 35 al giorno" e il conseguente aumento di posti di lavoro".

A tal proposito il mercato richiede competenze specifiche e percorsi formativi mirati per intraprendere professioni nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione, della ricerca e dello sviluppo. "In risposta, l'Agrario di Vercelli ha organizzato tre giornate di orientamento: per tutti on line sabato 27 novembre (clicca qui per accedere al link) e in presenza sabato 4 dicembre 2021 e sabato 15 gennaio 2022 su prenotazione ([email protected] oppure al numero 0161.257222)", concludono dall'Istituto vercellese.