Borse di studio, donazioni e l’ipotesi per una nuova sede

Borse di studio, donazioni e l’ipotesi sempre più concreta per una nuova sede. Sono numerose le novità che riguardano la Scuola Barolo, il nuovo diploma in Artigiano del legno avviato quest’anno a Varallo dall’Ipsia Magni Borgosesia. Partendo dalle borse di studio, una recente, cospicua donazione si aggiunge a quelle già pervenute nei mesi scorsi per sostenere gli studenti fuori sede. Grazie alla generosa elargizione sarà dunque possibile garantire borse di studio a quei ragazzi che si iscrivono al corso da fuori provincia e devono dunque sostenere i costi del pernottamento a Varallo per seguire le lezioni.

Una convenzione con l’istituto alberghiero è, invece, già attiva per i pasti da asporto destinati agli studenti del corso legno nelle giornate con le lezioni pomeridiane. Una bellissima sinergia tra i due istituti professionali, Pastore e Lancia, e grande segnale di vicinanza e cooperazione che vede al centro di questa reale simulazione d’impresa, gli adolescenti nella loro quotidiana costruzione della propria identità professionale e personale. Per quanto riguarda invece la questione di una nuova sede (l’attuale nelle ex carceri è infatti idonea a ospitare solo la classe prima), i recenti sopralluoghi congiunti tra Provincia di Vercelli, Comune di Varallo e Istituto Lancia di Borgosesia portano a ritenere sempre più concreta l'ipotesi di destinare alla Scuola Barolo un'ala del vecchio ospedale di Varallo. L’edificio, di grande rilevanza e prestigio storico, oggi in gran parte dismesso e in attesa di ristrutturazione, si trova proprio a pochi passi dal luogo in cui operò il Laboratorio Barolo, ovvero l’attuale Palazzo dei Musei.

L'obiettivo è predisporre il laboratorio principale e almeno due aule già in vista dell'anno scolastico 2022/2023, quando alla prima classe di 19 studenti si aggiungerà una seconda classe che si spera sia altrettanto numerosa. I tecnici della Provincia sono all'opera per l'elaborazione di questo lungimirante progetto. Un ultimo accenno è invece doveroso per la partecipazione della scuola del legno a Job&Orienta (25/27 novembre), la fiera nazionale dell’orientamento che si tiene ogni anno a Verona. La scuola Barolo sarà parte attiva dello stand della rete delle scuole professionali italiane Fibra 4.0 e di cui è capofila il Lancia di Borgosesia. Saranno presenti l’alunna Giulia Cattin della I E legno e lo studioso Silvio Brentazzoli che effettuerà anche un intervento nel seminario organizzato dalla rete. Nello stand sarà rappresentata la Valsesia anche con due alunne dell'alta valle,

Stainer Caterina e Ferraris Michela, dell'Ipssar “Pastore” in abito valsesiano, che faranno il puncetto.