Le classi IV e V Geometri del “Cavour” a Restructura

Il 18 novembre, noi studenti delle classi V e IV, del percorso CAT dell’ Istituto “Cavour” di Vercelli, ci siamo recati in visita di istruzione al salone dell’edilizia Restructura, che si tiene ogni anno al Lingotto di Torino. E’ stata la prima uscita di classe dopo il lungo periodo di chiusura e per noi non solo un’occasione di aggiornamento sui materiali da costruzione, ma anche un ritorno ad una piacevole normalità ed una gradita possibilità di stare insieme.

Il salone è una rassegna sulle ultime innovazioni dell’edilizia sostenibile. Quest’anno le esposizioni vertevano soprattutto sulla decorazione di facciate ed interni. Abbiamo visto nuovi metodi su come realizzare i “cappotti”, cioè i rivestimenti per coibentare gli edifici; pavimenti realizzati in resina che si adattano ad ogni esigenza, anche di tipo artistico con una vasta scelta di colori, decorazioni, disegni. Non mancavano le curiosità, come uno stand dove venivano realizzati quadri usando gli strumenti tipici dell’edilizia, come cazzuole o scalpelli, o il bodypainting, tecnica cui si dipinge il corpo di alcune modelle. C’erano anche i generi di conforto come birre e bretzel offerti da alcuni espositori. Dopo un pranzo veloce alla galleria del Lingotto, ci siamo avviati verso la stazione senza dimenticare una foto ricordo sulla “passerella olimpica”. Ringraziamo i nostri insegnanti di Topografia, i professori Mario Sigaudo e Edoardo Negro, che hanno organizzato l’uscita ed hanno “vigilato” su di noi.

Gli studenti delle classi V e VI CAT

Istituto “Cavour” di Vercelli