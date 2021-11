Laboratori del progetto Fami all'istituto Lanino

Nelle giornate di lunedì 18 e giovedì 28 ottobre, nell’Istituto Professionale “Lanino”, si sono svolti due laboratori didattici nell’ambito del progetto Fami Impact, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – parte del piano di intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Gli alunni interessati al progetto, frequentanti le scuole medie inferiori I.C. “Ferrari” e I.C. “Verga” di Vercelli, hanno potuto partecipare a laboratori di orientamento di metodologia e creatività digitali nelle materie “Laboratorio per i servizi socio sanitari” e “Scienze economico aziendali”, curati rispettivamente dalle professoresse Camilla Bruno e Azzurra Vescovo. Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, nell’ambito dei due incontri, hanno avuto la possibilità di conoscere l’offerta formativa dell’Istituto Professionale “Lanino” e svolgere divertenti attività.



Nel Laboratorio per i servizi socio sanitari la professoressa Camilla Bruno, coadiuvata da alcune allieve della classe 5° A, ha proposto un’attività di ricalco di un testo poetico relativo al concetto di valore e nel secondo incontro è stato proposta un’attività di animazione della lettura e grafica sulle emozioni. Nel Laboratorio di Scienze Economiche-Aziendali la professoressa Azzurra Vescovo ha proposto la realizzazione al computer di un documento commerciale. Il progetto regionale Fami è finalizzato ad agevolare l’orientamento degli studenti con background migratorio frequentanti la scuola secondaria di primo grado per aiutarli nella scelta del percorso formativo relativo alla scuola secondaria superiore e ridurre così la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e curiosità alle attività proposte, confrontandosi con materie per loro nuove e interessanti, facendo domande e riflessioni sul loro futuro, immaginando il loro percorso scolastico e chiedendo informazioni sugli sbocchi lavorativi delle materie oggetto dei laboratori didattici.

Redazione Istituto professionale “B. Lanino”