Abito in poliestere dipinto a mano per i 700 anni dalla morte di Dante

Vercelli, Istituto professionale Lombardi: un abito realizzato in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri un abito. Il modello è stato esposto in occasione della conferenza promossa dagli Amici dei Musei di Vercelli, nella cornice del Piccolo Studio, nel Chiostro di Sant'Andrea, in cui dottor Claudio Martignon ha trattato il Canto X dell'Inferno, quello in cui il sommo poeta incontra il suo concittadino Farinata degli Uberti. L'abito è stato realizzato per omaggiare il padre della lingua italiana: è stato confezionato nell'anno scolastico 2020/21, mentre le scuole affrontavano la sfida della didattica a distanza. I laboratori, tuttavia, sono rimasti aperti il più possibile e così la classe 5a Progettazioni tessili sartoriali, guidata dalla professoressa Bestetti con il sempre prezioso aiuto di Angela Dragna, ha lavorato al vestito in poliestere bianco dalla linea leggermente svasata. La gonna presenta delle profonde pieghe baciate sia davanti che dietro. La sua caratteristica principale sta nell'essere interamente dipinto a mano con immagini ispirate alle illustrazioni della Divina Commedia fatte dall'artista inglese John Flaxman che ritraggono Dante e Beatrice. Le maniche dell'abito sono a campana rettangolare, con strisce in tessuto dipinte recanti scritte tratte da alcuni versi della Commedia. Il collo è ispirato alle gorgere ma realizzato in tulle pieghettato. Il bellissimo lavoro ad opera delle studentesse del Lombardi ha potuto essere ammirato anche dai vercellesi.