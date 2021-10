Studenti alla scoperta del mondo teatrale

Nell’ambito delle iniziative del Pcto vagliate dai nostri Tutor, lunedì 25 ottobre dalle ore 08.15 alle ore 12.30 le classi 4a A , 4a B Servizi socio-sanitari e 5a Servizi commerciali dell’ Istituto professionale “Lanino” hanno partecipato a un interessante incontro telematico sulla piattaforma Youtube Live relativo al progetto “Speciale Teatro 2021”. Questo evento è stato organizzato da “Smart Future Academy” in collaborazione con “ScuolaZoo”. L’incontro ha trattato il mondo del teatro, un argomento molto spesso trascurato in questi ultimi anni a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Le rappresentazioni teatrali sono state sospese creando molta sofferenza tra gli appassionati del teatro, perché esso è ancora oggi luogo di inclusione e di svago. In questo incontri si sono avvicendati molti artisti provenienti dai teatri più prestigiosi d’Italia come La Fenice di Venezia, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro comunale di Bologna. Sono scesi in campo scenografi, direttori artistici, responsabili tecnici e direttori di produzione fra cui Lucas Carl Christ, Walter Ballini, Mauro Gabrieli, Manuela Gasperoni, Christian Lanni, Paola Lazzari, Fiorella Memo, Barbara Minghetti e Franco Venturi. Dalle loro esperienze è emerso che il lavoro all’interno del teatro deve essere fatto con passione, entusiasmo e caparbietà, ma ciò non basta perché è necessario avere un’adeguata competenza che si ottiene attraverso studi specifici. Il dibattito è stato coordinato da Braius e Lilli Franchetti presidentessa della compagnia “Smart Future Academy”.

Il teatro non è un semplice lavoro, ma una grande famiglia in cui si collabora tutti insieme per raggiungere un unico obiettivo: far diventare le idee realtà. Ogni spettacolo è diverso e richiede sempre nuove intuizioni. Il lavoro all’interno del teatro è molto interessante e offre un continuo arricchimento che permette di conoscere sempre nuove persone, nuovi luoghi e culture differenti. Le classi hanno partecipato attivamente all’evento e hanno dimostrato un grande interesse per le tematiche che sono state trattate ponendo numerose domande agli attori che, attraverso i Dm di Instagram, hanno risposto con molto entusiasmo.

E’ emerso anche che in questi due anni, a causa della pandemia, il teatro ha affrontato un periodo difficile dovendo, di conseguenza, inventare situazioni nuove come portare gli spettacoli fuori dai teatri, nelle piazze e per le strade. Inoltre gli allievi sono rimasti affascinati dalla determinazione di Lucas Carl Christ assistente musicale del teatro “La Fenice” di Venezia. Ha spiegato in che cosa consiste il suo lavoro e qual è il suo ruolo all’interno della compagnia sottolineando come, nonostante fosse uno straniero, sia riuscito a integrarsi perfettamente grazie all’aiuto dei suoi colleghi. Molto apprezzato è stato anche l’intervento di un’attrice che ha affermato di aver trovato nel teatro un nuovo mondo tutto da scoprire. Al termine dell’incontro ci si è salutati con un augurio nel quale crediamo: “Andrai alla grande!”

Elena Molesti e Lucrezia Testore classe IV A SSaS

Fulvio Cacelli, Marta Prinetti e Giulio Stangalino Classe IV B SSaS