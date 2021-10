Scuole medie: ritorno all'orario normale

Varallo Sesia: dopo un lungo periodo in cui gli orari scolastici erano stati modificati, presto verrà ripristinato il normale orario 8-14,10 per gli alunni delle scuole medie. Lo annunciano l’assessore dell’Unione Montana Alberto Daffara ed il sindaco Eraldo Botta: "La sinergia tra Unione Montana e Comune di Varallo ci consente di garantire agli alunni il ritorno al normale orario delle lezioni - spiega Daffara, che si è personalmente impegnato per l’organizzazione del servizio - e l’Unione Montana si farà carico di sostenere i costi per l’estensione dell’orario di lavoro degli insegnanti in modo da poter garantire a tutti gli alunni l’orario completo; oltre a ciò - aggiunge - l’Ente che rappresento ha anche deciso di sostenere i costi per mettere a disposizione degli alunni della Val Mastallone un’aula, dove potranno attendere il loro scuolabus (che parte più tardi) assistiti da un’educatrice dell’Unione Montana".

Il servizio partirà a breve, non appena completata la fase operativa. Le famiglie riceveranno apposita comunicazione riguardante la data d’inizio. "E’ una soddisfazione constatare che la situazione generale si sta assestando in una condizione ottimale - commenta Daffara - ed è nostro dovere, come amministratori del territorio, mettere in atto tutto ciò che è possibile per garantire ai cittadini il ritorno graduale alla vita normale, senza più le limitazioni imposte dalla pandemia, seppur con tutte le precauzioni necessarie ad evitare ricadute".