Successo per la rinata Scuola Barolo a Fatti ad arte di Biella

Istituto Lancia, Borgosesia: successo per la rinata Scuola Barolo alla manifestazione Fatti ad arte di Biella. Lo stand allestito per presentare il suo nuovo corso in Artigiano del legno ha suscitato molto interesse e curiosità da parte dei numerosi visitatori. A illustrare il percorso di studi sono stati i docenti della scuola e alcuni studenti che hanno presidiato lo stand nei tre giorni di evento, dall’1 al 3 ottobre. Lo spazio concesso all’ingresso di palazzo Ferrero, in posizione privilegiata e ben visibile, è stato allestito con piccoli manufatti realizzati dai ragazzi in laboratorio insieme all’insegnante tecnico-pratico Roberto Multone, ma anche con alcune testimonianze dell’antica Scuola Barolo di cui il corso raccoglie l’eredità: da strumenti di lavoro, alcuni ancora utilizzabili oggi, a oggetti che hanno arricchito l’esposizione, come un’antica cornice appartenente a Franco Cameroni di Quarona e prestata per l’occasione.

Tra gli altri, a complimentarsi con l’iniziativa di istituire un diploma per professionisti del legno sono stati anche gli stessi organizzatori dell’evento, l’associazione Fatti ad arte, supportata nella gestione da Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Cna Piemonte e Confartigianato Imprese Piemonte. A impreziosire l’apertura dello stand è stata proprio la presenza del presidente nazionale per l’artigianato artistico di Cna, Andrea Santolini, mentre in chiusura è arrivato l’importante riconoscimento della prestigiosa Fondazione Cologni mestieri d’arte che ha manifestato l’intenzione di inserire la Scuola Barolo tra le scuole consigliate entro il proprio circuito internazionale dell’orientamento e formazione.

Un importante evento promozionale, quindi, quello ospitato a palazzo Ferrero e palazzo La Marmora, e appunto dedicato all’Alto Artigianato, espressione di quel patrimonio di bellezza, armonia e autenticità che, partito dalle botteghe rinascimentali, racchiude ancora oggi, arte, cultura e tradizione. Vi hanno partecipato un centinaio tra artisti e artigiani.