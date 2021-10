Futuro @i mestieri. CostruiAmo il tuo futuro: progetto sperimentale

Borgosesia: “Futuro @i mestieri. CostruiAmo il tuo futuro” è il titolo del progetto sperimentale di orientamento scolastico e diffusione di una nuova cultura delle professioni artigianali e industriali promosso dall’Istituto Lancia. L’iniziativa è stata presentata nel corso di un webinar cui hanno partecipato 61 persone tra orientatori, dirigenti scolastici, esponenti di aziende e associazioni del territorio, ma anche rappresentanti di scuole di tutta Italia appartenenti alla rete nazionale Fibra. Ha introdotto Pier Luigi Prino, presidente dell’Unione montana Valsesia, che patrocina il progetto; ha moderato il prof. Carmelo Profetto, dirigente scolastico dell’Iis V. Lancia. In cosa consiste “Futuro @i mestieri. CostruiAmo il tuo futuro”? Si tratta di un nuovo modo di condurre l’orientamento scolastico dei ragazzi delle scuole medie avvicinandoli, per mezzo di attività pratiche, al mondo artigianale e industriale. Come? Attraverso mini-laboratori manuali tenuti direttamente da artigiani, esperti, dirigenti e operai di azienda, sul modello della “bottega-scuola”. L’idea è quella di presentare la formazione offerta da istituti professionali e tecnici non più attraverso i soli canali tradizionali, ovvero gli orientatori della scuola stessa che illustrano programmi e attività dell’istituto, ma anche attraverso l’esperienza diretta di chi è impiegato quotidianamente nel tessuto produttivo. Quel tessuto produttivo che dovrebbe essere lo sbocco finale della propria scelta di scuola superiore.

In tal modo si raggiungerebbero vari obiettivi: in primis, come detto, avvicinare i giovani al mondo artigianale e industriale attraverso attività manuali, ma anche potenziare il curricolo verticale tra scuole secondarie di primo e secondo grado, aiutare i ragazzi a scoprire le proprie attitudini, ridurre la dispersione scolastica per mezzo di scelte consapevoli e, non ultimo, incrementare la collaborazione tra mondo scolastico e aziendale, fondamentale per una crescita culturale ed economica del territorio. Il progetto, che partirà già nel mese di ottobre, si rivolge agli istituti comprensivi di Varallo e Alta Valsesia, Quarona, Borgosesia, Serravalle e Gattinara. Vi collaborano: Obiettivo Orientamento della Regione Piemonte, Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confartigianato, Fondazione Valsesia Onlus, Rotary Club, Rotaract Club, Fatti ad arte Biella, le aziende Cavanna, Moveco e altre aziende che sostengono l’Istituto Lancia.