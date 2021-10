Covid, scuole “sentinelle”: test diagnostici salivari gratuiti

Covid, Asl Vercelli: piano di monitoraggio nelle scuole “sentinelle”. Per l’anno scolastico 2021-2022 l’Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per l’emergenza sanitaria in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, hanno predisposto un piano nazionale per monitorare la circolazione del virus in ambito scolastico attraverso l’offerta gratuita di test diagnostici salivari ad un campione di scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole “sentinella”). L’esame non è invasivo e potrà essere effettuato in ambito scolastico o familiare. Il monitoraggio che si svilupperà lungo l’intero anno scolastico 2021-2022 è un efficace strumento di Sanità pubblica il cui scopo è quello di controllare la circolazione del virus Sars-CoV-2 , di individuare precocemente eventuali soggetti positivi in ambito scolastico al fine di assumere tempestivamente decisioni volte alla riduzione della diffusione dell’infezione.

Per l’Asl di Vercelli sono state individuate due scuole sentinella da parte degli uffici scolastici regionale e provinciale, l'Istituto Comprensivo Rosa Stampa e l'Istituto Comprensivo “Tanzio da Varallo”. Lo screening prevede che i test diagnostici siano eseguiti ogni 15 giorni a rotazione su un campione di studenti di classi primarie e secondarie di primo grado. L’avvio del monitoraggio è previsto per il 19 ottobre e la partecipazione è su base volontaria ed è rivolta prevalentemente a fasce di età, a cui, allo stato attuale, la vaccinazione non può essere offerta.