Ricerca e riflessione: progetto Erasmus in Islanda per due docenti

Si è appena conclusa la seconda fase del progetto Erasmus che ha portato Massimo Burzotta e Giuseppina Innocenti, docenti del Cpia (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) di Biella e Vercelli in Islanda dall’11 al 18 settembre per un progetto di ricerca e studio condotto dall’Ici – Inter Cultural Iceland – sul tema: “Formazione di sensibilizzazione con riferimento a migrazione, razzismo, discriminazione, cultura e diversità con strategie per insegnare questi temi a diverse età”. Il soggiorno si è svolto nella cittadina di Borgarnes, a nord della capitale Reykjavik. Il corso della durata di 5 giorni ha previsto momenti di ricerca, riflessione e ricerca di soluzioni utilizzando le tecniche del cooperative learning. Il programma ha compreso anche alcune escursioni sul territorio: una visita del Borgarfjördur e un trekking al cratere e ai campi di lava di Kolbeinstaðarfjall.