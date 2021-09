Matteo Gianni inaugurerà il corso di Filosofia politica e studi culturali

Lunedì 11 ottobre cominceranno le lezioni del nuovo corso di laurea magistrale interclasse in Filosofia politica e studi culturali, attivo da questo anno accademico al Dipartimento di Studi umanistici (Disum) dell’Università del Piemonte orientale (Upo).

La lezione inaugurale del corso sarà tenuta nell’aula magna vercellese (Sala Cripta, ore 10) da Matteo Gianni, professore di Teoria politica all’Università di Ginevra, attualmente Visiting Professor del Disum. Il professor Gianni parlerà di “Perimetri della Cittadinanza. Questioni filosofiche e empiriche”.

Matteo Gianni ha studiato scienze politiche all’Università di Ginevra, ha avuto diverse "fellowship" in Canada (Toronto) e negli Usa (Rutgers). È membro del Nccr (Centro Nazionale di Competenza nella Ricerca) "On the Move", di base all'Università di Neuchatel che tratta di questioni legate alle migrazioni. È un esperto del multiculturalismo, dell’integrazione, con particolare riferimento alle minoranze musulmane in Svizzera e in Europa, e sta scrivendo un libro su cittadinanza e integrazione. È autore, tra l’altro, di "Multiculturalism and Governance in a Mobile World" (Edinburgh press 2017).