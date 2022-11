Primo anniversario di Lorenzo Bruno

ANNIVERSARIO

18 novembre 2021

Lorenzo Bruno

Il tempo non ha cambiato niente papà, continui a mancarci oggi come il giorno in cui sei volato in cielo. Ci manca la tua voce, la saggezza dei tuoi consigli, il tuo affetto.

Ci mancherai sempre.

Ad un anno dalla scomparsa di Lorenzo Bruno venerdì 18 novembre alle ore 18,30 presso la chiesa parrocchiale “Regina Pacis” sarà celebrata una santa messa in suffragio della sua anima.