Anniversario di Bashkim Kertalli

ANNIVERSARIO

1.11.2007 1.11.2022

Bashkim Kertalli

Lo sguardo verso l’alto e il cuore pieno di tenerezza perché tu non sei più fisicamente qui con noi. Non lasci la mente nemmeno per un giorno. Oggi sul nostro volto c’è una lacrima in più che ci sforzeremo di trasformare in sorriso, perché tu non avresti voluto verdeci tristi.

La tua famiglia e i tuoi cari