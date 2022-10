In ricordo di Manuelito Caobianco

RICORDO

In ricordo del papà

Manuelito Caobianco

Non si smette di amare chi non c’è più.

È la vita che cessa, non i ricordi, non le emozioni, non i bei momenti vissuti.

Resteranno ancorati nel cuore.

Non moriranno mai finché vivranno con noi.

Le figlie Manuela, Paola

e la moglie Irene

S. Messa domenica 16 ottobre, alle ore 10,00, chiesa di San Paolo