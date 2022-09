5° anniversario di Carla Barile ved. Roncarolo

5° anniversario

23.9.2017 23.9.2022

Carla Barile

ved. Roncarolo

“Chi crede in me, vivrà in eterno”.

Tu hai creduto, per questo ti sentiamo vicina.

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata venerdì 23 settembre alle ore 15,45 nella chiesa parrocchiale di Oldenico.