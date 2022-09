10° anniversario di Fabio Massa

ANNIVERSARIO

17.9.2012 17.9.2022

Fabio Massa

Vorrei avere le ali per volare in cielo per pochi minuti... e salutare chi mi manca da morire.

Ciao Fabio, papà, mamma e tutti quelli che ti hanno voluto bene.

S. Messa sarà celebrata sabato 17 settembre, alle ore 17,00 nella chiesa parrocchiale di Costanzana.