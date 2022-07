Trigesima di Maria Violino (Pinuccia) ved. Mortarotti

TRIGESIMA

7.6.2022

Maria Violino

(Pinuccia)

ved. Mortarotti

È passato solo un mese da quando mi lasciasti, ma il ricordo e il rimpianto per non averti più accanto lascia in me un profondo e vivo dolore.

Mia cara e dolce mamma restami ancora accanto e risollevami nei momenti più tristi.

Un grandissimo abbraccio.

Tuo adorato figlio Maurizio