In ricordo dell'ing. Fabrizio Graziano

ANNIVERSARIO

19.6.2011 19.6.2022

Ing. Fabrizio Graziano

Il tempo passa inesorabile, ma tu sei e sarai sempre nei nostri cuori.

I tuoi cari

La S. Messa in ricordo verrà celebrata sabato 25 giugno presso la cappella della “Sacra Famiglia” in via Parini alle ore 18.