Ringraziamento per Sandra Cavezzale

RINGRAZIAMENTO

Nell’impossibilità di farlo individualmente per timore di lasciare indietro qualcuno, desideriamo ringraziare tutti per la partecipazione al nostro dolore per la perdita della mamma

Sandra Cavezzale

Il nostro sentimento di gratitudine è amplificato dall’intensità di affetto che ognuno ha saputo trasmetterci e che, nonostante il vuoto incolmabile, ci ha regalato un momento di calore vero e rasserenante. Nell’abbracciarvi simbolicamente uno ad uno, vi ringraziamo anche per aver rispettato, in questi ultimi mesi, il nostro e il suo bisogno di intimità.

Un immenso grazie, sminuito dai limiti del linguaggio, a Gianni per l’aiuto imprescindibile e la costante amorevole presenza.

Alessandro, Barbara, Valentina