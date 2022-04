Ringraziamento per Loredana

RINGRAZIAMENTO

Riconoscenti per la dimostrazione di stima e di affetto, nell’impossibilità di farlo personalmente, ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno partecipato a questo doloroso momento con presenza, preghiere, offerte, musica, canti, fiori, scritti e parole di conforto per la perdita della cara

Loredana

Le donazioni in sua memoria sono state devolute alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) e all’UNICEF, per regalare un sorriso e una speranza di vita ai bambini bisognosi di cibo, cure mediche e istruzione.

Giovanni Tealdi e famiglia

Nel suo ricordo la Santa Messa di trigesima sarà celebrata domenica 10 aprile alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di Villata.