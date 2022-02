In ricordo di Bruno Ferraris

ANNIVERSARIO

19.2.2021 19.2.2022

Bruno Ferraris

Non piangete la mia assenza sentitemi vicino e parlatemi ancora. Io vi amerò dal cielo come vi ho amati in terra.

Ci manchi, i tuoi cari.

La Santa Messa in suffragio sarà celebrata sabato 19 febbraio alle ore 17 presso la chiesa parrocchiale B.V. Assunta dei Cappucini.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.