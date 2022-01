Lutto per Adolfo Cassaro

RINGRAZIAMENTO

Caro

Adolfo

è superfluo dire che uomo, padre e lavoratore straordinario tu sia stato.

Hai dedicato la tua vita alla famiglia e al lavoro, come se la tua fosse una missione, quella di far star bene i tuoi cari come i tuoi nipoti e le tue figlie che amavi e ti amano così tanto.

Hai sempre dato tutto te stesso a tutti ma non chiedendo mai niente in cambio a nessuno e allo stesso modo te ne sei andato, in punta di piedi senza fare rumore e senza disturbare nessuno, perchè tu eri così.

Non so come sarà la nostra vita senza di te, ma è certo, che ci mancherai per sempre amore mio.

La tua Mari.

Un ringraziamento a tutte le persone che si sono unite al nostro incolmabile dolore.