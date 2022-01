In ricordo di Maria Antonietta Longo

ANNIVERSARIO

22.1.2015 22.1.2022

rag. Maria Antonietta Longo

Ti ricordiamo con immutato affetto.

Prega per noi come noi preghiamo per te.

I tuoi cari

Una S. Messa verrà celebrata domenica 23 gennaio alle ore 18,30 nella chiesa di Santa Maria Maddalena.