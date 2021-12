Lutto per Enrico Opezzo

Cristianamente è mancato all’affetto dei suoi cari

Enrico Opezzo

di anni 89

A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio:

- Maria Vittoria,

- la figlia Maria Piera con Cristiano,

- la nipote Francesca con Gianluca,

- la cognata Rinuccia,

- amici e parenti tutti.

Il caro Enrico riposa presso il cimitero di Ronsecco.

Ciao Enrico

ora sei nella luce dopo tanta sofferenza.

Ti accompagni sempre il mio pensiero ma con tanta struggente nostalgia.

Maria Vittoria

RINGRAZIAMENTO

La famiglia Opezzo ringrazia parenti, amici e conoscenti ed in particolare la sua gente di Ronsecco per l’affetto espresso ad Enrico. Grazie di cuore a Simona per la sua amorevole assistenza ed alla cugina Mara Teresa per la sua costante vicinanza.