Primo anniversario di Pasquale Botta

ANNIVERSARIO

22.12.2020 22.12.2021

“Se mi cerchi con gli occhi

dell’amore

Non ci lasceremo più

Inganneremo il tempo

ed il dolore

Sia l’estate che l’inverno”

Pasquale Botta

In ricordo dell’amato marito e padre, nonché fratello indimenticabile, la famiglia Botta ringrazia quanti vorranno partecipare alla messa in suffragio per l’anniversario della sua scomparsa che si terrà alla parrocchia di Sant’Antonio da Padova il 19 dicembre p.v., ore 10.