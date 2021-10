Lutto per Mario Sattin

RINGRAZIAMENTO

Mario Sattin

La famiglia Sattin desidera sentitamente ringraziare tutti coloro i quali con la presenza hanno voluto salutare Mario, un sentito grazie alla Direzione ed a tutto il personale della residenza “I Roveri” di Caresanablot per l’accoglienza e la vicinanza dimostrata, un particolare ringraziamento alla dottoressa Elsa Barnabino per le assidue ed amorevoli attenzioni rivolte a Mario, all’infermiera Elena alla quale va la nostra gratitudine per la sua professionalità, disponibilità, e soprattutto per la grande umanità che ha sempre dimostrato nei confronti di Mario.

Le ceneri di Mario sono state tumulate nella tomba di famiglia nel cimitero di Billiemme a Vercelli.