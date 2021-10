In ricordo di Sabrina Zarino

ANNIVERSARIO

19.10.2016 19.10.2021

Sabrina Zarino

Gli angeli non si vedono ma sappiamo che esistono: sono le persone che come te ci hanno amato, sono volate via troppo presto e ci mancano immensamente.

Cara dolce Sabri.

La tua famiglia

Una S. Messa sarà celebrata sabato 23 ottobre, alle ore 18,00, nella chiesa di San Cristoforo.