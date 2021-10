Lutto per Giuseppina Stacchino in Negro

E’ tornata a Dio l’anima buona di

Giuseppina Stacchino

in Negro

di anni 86

A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio:

- il marito Carlo,

- i figli Massimo con Patrizia e Simona con Piero,

- i nipoti Andrea, Federica, Jessica con Francesco e il piccolo Riccardo,

- parenti e amici tutti.

La cara Giuseppina riposa presso il cimitero di Billiemme, in Vercelli.

“Non piangete la mia assenza, sono beata in Dio e prego per voi. Io vi amerò dal cielo come vi ho amato sulla terra”