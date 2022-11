Pink Positive: terzo episodio del podcast sulla musicoterapia

Fondo Edo Tempia: è disponibile il terzo episodio del podcast sulla musicoterapia del progetto Pink Positive Si chiude con un dialogo tra un musicoterapeuta e una psicologa il mini-ciclo di episodi del podcast sulla musicoterapia legato al progetto Pink Positive a cui la Fondazione Tempia ha collaborato con il sostegno non condizionante della casa farmaceutica Daiichi Sankyo Italia.

I protagonisti della conversazione sono Davide Ferrari e Gabriella Biffa. Il primo è musicista, musicoterapeuta in ambito ospedaliero e insegna all’Universita di Genova, a La Sapienza di Roma e in molte scuole di musicoterapia italiane. Inoltre è presidente dell’associazione Echo Art e co-direttore del master di musicoterapia in oncologia e nelle cure palliative. Gabriella Biffa, psicologa e psicoterapeuta, è a sua volta docente universitaria a Genova, città nel cui ospedale, il Policlinico an Martino, dirige l’unità di psicologia clinica e psicoterapia. Il loro dialogo ruota sul concetto di tempo, un bene così prezioso per le persone con tumore costrette a trascorrerlo tra ansia, paura e lunghe attese tra diagnosi e terapie, e sul contributo che la musicoterapia può dare per vivere la diagnosi con più serenità.

Il progetto Pink Positive ha mosso i primi passi con un libro digitale, oggi diventato un sito (www.pinkpositive.it), scritto a più mani da esperte ed esperti di varie discipline per dare un messaggio di speranza e di ricerca del benessere alle donne che stanno affrontando un tumore e, nello stesso tempo, contribuire a fare formazione ed educazione. Uno dei contributi, con la musicoterapia come argomento, è di Francesca Crivelli, coordinatrice del master di musicoterapia in oncologia promosso dalla

Fondazione Tempia. Il progetto ha poi preso vita con altre iniziative e servizi come il podcast.

I due precedenti episodi hanno ospitato il dialogo tra il musicoterapeuta Guido Antoniotti e l’oncologo Francesco Leone, mentre la seconda puntata è stata affidata a Paolo Cerlati, musicista e ricercatore che da molti anni tiene corsi di formazione per insegnanti, educatori e musicoterapeuti e che ha chiesto i contributi di Gabriella Greco (musicoterapeuta e cantante), Gabriele Greggio (musicista, musicoterapeuta e pedagogista) e Alessio Rocchi (musicista, musicoterapeuta e psicologo).

Il podcast è a disposizione gratuitamente sui siti web della Fondazione Tempia (www.fondazionetempia.org) e di Pink Positive (www.pinkpositive.it) dove è possibile anche scaricare i 26 capitoli del libro digitale dedicato alle donne. Si può ascoltare anche sui canali del Fondo Edo Tempia su Spreaker e su Spotify, dove si trovano anche le playlist dedicate al benessere e pensate da musicisti ed esperti.