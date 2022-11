Gli effetti del clima e le nuove sfide

L'annata agraria 2022 sarà ricordata principalmente per lo straordinario andamento climatico, caratterizzato da una perdurante assenza di piogge che ha sottoposto a un pesante stress e tutte le coltivazioni, causando una sensibile riduzione della produzione di mais, prative e foraggere. Hanno tenuto meglio le produzioni cerealicole invernali, quali grano e orzo; leggermente in calo, ma non in modo significativo, i raccolti di frutta, nocciole e uva, che hanno fatto registrare livelli qualitativi buoni, con punte di eccellenza. È quanto emerge dal bilancio tracciato da Confagricoltura Piemonte in occasione della tradizionale conferenza stampa di fine campagna agraria 2022 che si è svolta nei giorni scorsi al Circolo del Design di Torino. I lavori sono stati aperti da Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura nazionale.

"Gli effetti del cambiamento climatico - ha detto Federico Spanna, del settore fitosanitario Regione Piemonte - mai come quest’anno si sono manifestati sul territorio padano, ed in particolare su quello piemontese, con grande intensità e persistenza. Siccità estrema e temperature elevate sono i due elementi che hanno dominato uno scenario meteorologico che ha ben pochi riscontri nel passato e che non accenna a rientrare in parametri più ordinari neanche nella stagione autunnale.”

“Il bilancio complessivo – ha dichiarato Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte - è positivo, ma il futuro è incerto per quanto riguarda la tenuta dei prezzi agricoli all’origine. L’aumento dei costi energetici preoccupa le imprese, soprattutto quelle zootecniche, che a fronte dei rincari dei mangimi e dei foraggi e di un modesto aumento del valore delle produzioni di carne e latte non riescono più a far quadrare i conti”.

“ L’agricoltura oggi si trova ad affrontare sfide molto serie per le quali servono strumenti nuovi - sottolinea Lella Bassignana, direttore di Confagricoltura Piemonte e presidente di AGRIPIEMONTEFORM ente per la formazione professionale di emanazione della Confagricoltura del Piemonte che ha elaborato i dati dell’annata agraria. La popolazione del pianeta è in aumento, mentre la terra coltivabile diminuisce a causa della cementificazione e i cambiamenti climatici riducono le produttività e le rese".

Le conclusioni sono state tratte da Marco Protopapa, assessore regionale all’agricoltura e da Allasia.

Al termine sono stati presentati i prodotti delle aziende agricole di Confagricoltura a cura degli allievi dell’Istituto Alberghiero “Sergio Ronco” di Trino accompagnati dal Prof. Roberto Amodio.

Articolo completo sull'edizione de La Sesia di venerdì 11 novembre