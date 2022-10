Dal Reload Sound Festival 1.000 euro al Fondo Edo Tempia

La donazione del Reload Sound Festival al Fondo Edo Tempia. “La salute suona bene” era lo slogan che ha accompagnato la presenza del Fondo Edo Tempia al Reload Sound Festival. Suona bene anche la generosità, quella che l’evento musicale dell’estate biellese ha trasformato in una donazione da 1.000 euro che sosterrà i programmi di prevenzione dei tumori. La cifra raggruppa le offerte raccolte all’ingresso del parco Kennedy nella giornata speciale dedicata al Fondo, quella di giovedì 21 luglio, a cui si è aggiunto un contributo ulteriore degli organizzatori. Tre di loro, Eddy Romano, Fabiola Mancin e Davide Conti, hanno portato un simbolico assegno gigante nella sede di via Malta 3, accolti dalle presidenti di Fondo e Fondazione Simona Tempia e Viola Erdini e dal direttore sanitario Adriana Paduos.



"Essere a Reload - commenta Viola Erdini - ci ha consentito di avvicinarci alle generazioni più giovani, che normalmente sono più distanti dai temi della prevenzione. Invece pensare alla salute è importante a ogni età. E ringrazio di cuore per l’opportunità che il festival ci ha offerto, oltre che per la generosa donazione". Gli organizzatori hanno deciso di destinarla ai programmi di prevenzione, proprio quelli che sono stati protagonisti durante i dieci giorni di Reload. "Vedere persone in fila davanti a un ambulatorio a un evento musicale è stato bello e originale - aggiunge Eddy Romano - Noi abbiamo solo unito i puntini e siamo felici di averlo fatto".