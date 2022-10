Per 4 notti chiuso il tratto tra Arenzano e l'allacciamento con la A26

Dalla sera di martedì 25 ottobre, per quattro notti consecutive, sulla A10 Genova-Savona, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre, con orario 22:00-6:00;

-dalle 23:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 ottobre.

In queste notti, verranno inoltre chiuse anche le piazzole situate nel suddetto tratto e disposto il divieto di sosta a tutti i mezzi. Lo fa sapere Società Autostrade, che comunica gli itinerari alternativi: "Chi è diretto verso Genova, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A10 alla stazione di Genova Pra'. Si ricorda che, nelle notti di martedì 25 e di giovedì 27 ottobre sarà chiuso, sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona Toce, il tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, per consentire il transito dei trasporti eccezionali e per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Inoltre, nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre, con orario 21:30-5:30, sarà chiusa l'uscita della stazione di Genova Pegli, per chi proviene da Savona, per attività di ispezione del viadotto di svincolo".