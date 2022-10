Presidio dei sindacati inquilini sotto la sede del Consiglio regionale

Martedì 18 ottobre, dalle ore 9.30 alle 11.30, si svolgerà un presidio dei sindacati inquilini di Sunia Cgil, Sicet Cisl, Uniat Uil sotto la sede del Consiglio Regionale, in via Alfieri 15, a Torino.

"L’aumento dei costi dell’energia (gas, luce, riscaldamento) sta mettendo in grande difficoltà tutti i cittadini, ancora di più le famiglie in affitto che, come è noto, sono la parte della popolazione più povera - sottolineano i promotori dell'iniziativa - Nonostante questa situazione sia evidente, la Giunta regionale non ha stanziato un euro di risorse proprie per incrementare il Fondo sostegno all’affitto per gli inquilini privati. Altre regioni lo hanno fatto. Inoltre non prende in considerazione la possibilità di allargare la fascia di reddito per i morosi incolpevoli delle case popolari, cambiando finalmente le regole del fondo sociale".

Proseguono Sunia Cgil, Sicet Cisl, Uniat Uil: "La Giunta regionale non impegna le Atc a una più efficiente gestione per recuperare i ritardi dei resoconti delle spese condominiali e del riscaldamento (oggi fatti con ritardi di 2–3 anni), creando enormi problemi di pagamento per gli inquilini assegnatari. Non dà indicazioni per bloccare gli adeguamenti Istat nell’edilizia residenziale pubblica a fronte di un aumento pesante dell’inflazione. Per ottenere finalmente un confronto e delle risposte dall’Assessore, finora inascoltati, nonostante le lettere di richiesta, saremo presenti sotto la sede del Consiglio regionale".