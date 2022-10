Cartapesta e benessere: il laboratorio creativo

Biella, Fondo Edo Tempia: una nuova proposta per un laboratorio votato al benessere che è in cerca di adesioni. L’argomento è la cartapesta e la guida sarà Milena Maiorano. Chi ha seguito la rassegna “Librarsi”, che ha portato la lettura e la cultura nel giardino di via Malta tra primavera ed estate, potrebbe ricordarla come ospite del primo appuntamento, quando ha dialogato con Patrizia Tempia, vicepresidente dell’associazione Emanuele Lomonaco-Far pensare. Il suo libro “Il cammino”, presentato durante l’evento, contiene le sue illustrazioni: "Sono una creativa - dice di sé - Disegno, dipingo e creo oggetti usando materiale di riciclo, soprattutto la carta".

Dopo aver frequentato l’Accademia Albertina di Torino e, per un periodo, quella di Wimbledon a Londra, si è specializzata in restauro "ma senza mai abbandonare la mia passione per la pittura e il disegno e la curiosità per i diversi materiali. Ho realizzato diversi laboratori per bambini e adulti".

Proprio la cartapesta sarà il materiale prescelto per il laboratorio che ha pensato di proporre insieme al Fondo Edo Tempia. I benefici degli incontri periodici di gruppo per realizzare manufatti e liberare la propria creatività sono un obiettivo che si persegue da anni, grazie alle volontarie del lavoro a maglia, del ricamo, del cucito e dello stencil, le stesse che periodicamente s’incontrano ai mercatini e alla postazione nell’atrio dell’ospedale, dove offrono i loro piccoli capolavori in cambio di un’offerta.

"Realizzeremo uno o più progetti - dice Maiorano - con cartapesta e con tecniche diverse, come la carta a strati o utilizzando il cartone, e unendo altri materiali di riciclo. Decideremo insieme il progetto da realizzare e si vedranno i diversi passaggi per dare a tutti una base su cui poi sperimentare".

Le persone interessate a partecipare al laboratorio possono chiedere informazioni alla segreteria del Fondo Edo Tempia (015 351830 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18) o scrivendo a Milena Maiorano all’indirizzo [email protected] Date e

orari degli incontri saranno decisi una volta raggiunto un numero sufficiente di iscrizioni.