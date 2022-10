Un’ Accademia per la moda sostenibile e l’arte per la società a Biella

Si è tenuta il week end del 1-2 ottobre la Pop up School dell’Accademia Unidee a Biella. Un week end riservato agli studenti delle scuole superiori di tutta italia, in questa edizione sono arrivati da Parma, Verbania oltre che dal Biellese. Una due giorni per esplorare i futuri possibili di quest’età di grande cambiamento: Quali sono le forze che stanno modellando nuovi futuri? Dove siamo andando? Come mangeremo? Come ci vestiremo? Come abiteremo? Come lavoreremo? L’evento si è chiamato "Underfutures 2022" e ha voluto esplorare le forze sotterranee e inesplorate che danno forma ai futuri possibili.

“La trama di un’innovazione che sviluppa modelli che cambiano radicalmente la nostra vita a partire da un garage, ma anche quella di modi di vestire che inventano tendenze urban o upcycled, o quella di forme di esibizione e rivendicazione che diventano trend internazionali come il Vogueing, o, ancora, modelli a rete che cambiano il modo di fare politica, o esperimenti online che rinnovano i modi di imparare.” Dice Michele Cerruti But, urbanista e coordinatore accademico dell’Accademia di Biella. Gli fa eco il Direttore dell’Accademia Unidee, Francesco Monico che precisa: “Durante la due giorni, i giovani studenti delle superiori hanno avuto la possibilità di discutere con designer, filosofi ed ecologisti. Si sono svolte tre pop-up masterclass, una sulla tecnocrazia, una sull’ecologia e una sugli studi di genere.

I ragazzi sono stati ospitati in Accademia Unidee a Biella, dove hanno dormito e hanno mangiato”. L’obiettivo è stato quello di contribuire al vero capitale del futuro ovvero le nuove generazioni, attraverso una sensibilizzazione sulla transizione in atto e sui futuri possibili. Oltre una quarantina di studenti hanno dormito, simulando un camp di emergenza, tutti assieme all’interno della grande Sala Studio/atelier che si affaccia sul torrente Cervo. La sera del sabato hanno partecipato alla mostra Open Studio degli studenti dell’Interntional program in Fine Arts che l’Accademia Unidee di Biella ha realizzato assieme all’Accademia olandese di Arnhem. In questa vera e propria mostra d’arte contemporanea, gli studenti di differenti paesi europei si sono confrontati tutti assieme. Quindi la serata è proseguita con l’evento Open Night, organizzata assieme al collettivo #nientedafare di Biella, in una serata all’insegna della musica e performatività in cui ai ragazzi è stato offerto uno stage libero e gratuito dove poter esprimere le proprie capacità musicali, performative e creative tra band rock, punk, progressive, acustiche tra deejay e performers.

Biella ha dimostrato che i giovani rappresentano il futuro, che i giovani sono il capitale del futuro, e che Biella può essere la sede di un nuovo modello di formazione ed educazione delle libertà espressive tra cultura, arte, natura. L’Accademia Unidee di Biella è fiduciaria di una importante rete di aziende di livello locale, nazionale e internazionale, questo è importantissimo sia per l’esperienza didattica sviluppata sempre in dialogo con le aziende, sia per l’orientamento in uscita dei ragazzi alla fine degli studi accademici e per l’inserimento nel mondo del lavoro, ma è anche importantissimo perché proprio grazie a questa rete di sostenitori l’Accademia Unidee offre ben venti esoneri totali per i corsi triennali in Moda Sostenibile e Arti Visive. Le borse di studio sono attive anche per l'anno accademico 22/23 e le iscrizioni sono aperte fino a novembre e dicembre. Per maggiori informazioni: [email protected].

Testo a cura di Francesco Monico