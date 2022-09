"La Regione non ha integrato il fondo affitti"

Gentile direttore,

qui sotto la lettera che i sindacati degli inquilini Sunia-Cgil, Sicet-Cisl, Uniat-Uil hanno inviato all’assessore regionale alla Casa, Chiara Caucino, in merito alla mancata integrazione, da parte della Regione Piemonte, del fondo affitti 2022 da poco finanziato dal Governo.

Abbiamo appreso dal comunicato stampa che anche la Giunta regionale del Piemonte ha ripartito i 25 milioni di euro stanziati dal Governo per sostenere l’affitto degli inquilini con contratti di locazione privati. Era un atto dovuto. Constatiamo con rammarico che anche quest’anno la Giunta regionale ha ritenuto di non stanziare risorse proprie in aggiunta a quelle del Governo. È una scelta grave e sbagliata, altre regioni hanno valutato indispensabile un ulteriore loro finanziamento consapevoli che quello nazionale, pur aumentato quest’anno (per la nostra regione 4 milioni in più), non sarà sufficiente a coprire la richiesta di sostegno degli inquilini già in grandi difficoltà a pagare gli aumenti dell’energia e a fare fronte a una inflazione in crescita che erode la loro capacità di spesa.

L’ Assessore sa molto bene che gli ultimi bandi non hanno risposto a tutte le richieste presentate, nella nostra regione molti inquilini non hanno ricevuto alcun ristoro. Siete ancora in tempo. Vi chiediamo con fermezza di recuperare stanziando una somma significativa da aggiungere ai 25 milioni di euro del Governo. Gli sfratti per morosità incolpevole continuano a essere eseguiti e i comuni non sanno come affrontare queste emergenze, aiutare economicamente le persone e/o famiglie a rimanere

nell’alloggio in cui vivono è un atto decisivo di prevenzione. In attesa di una risposta, distinti saluti.





Per il SUNIA Sergio Contini

Per il SICET Giovanni Baratta

Per l’UNIAT Domenico Paoli