Equinozio d’autunno 2022: oggi diciamo addio all’estate

Cade oggi, 23 settembre, e non il 21 settembre come vorrebbe la tradizione, l’equinozio d’autunno 2022. Il calo drastico delle temperature ci aveva ormai avvisato ma è solo dalle ore 3.04 di oggi che possiamo dire davvero di essere entrati nella stagione autunnale.

Cosa accade durante un equinozio

Il termine equinozio deriva dal latino “aequa nox”, locuzione che andava ad indicare una giornata durante la quale la notte aveva la stessa durata del giorno. Un avvenimento che cade due volte l’anno, durante l’equinozio d’autunno e quello di primavera, ovvero quando i raggi solari cadono perpendicolari all’asse di rotazione del nostro pianeta. L’equinozio astronomico, quindi, cade in un momento preciso della giornata che in questo 2022 è stato alle 3.04 di oggi, 23 settembre.

Sebbene per tradizione l’equinozio d’autunno dovrebbe cadere il 21 settembre, è piuttosto raro che ciò accada veramente. L’equinozio autunnale, infatti, cade generalmente tra il 21 e il 24 settembre, con una prevalenza nei due giorni centrali. Questo poiché l’anno solare, quindi quello stabilito di 365 giorni, non corrisponde esattamente all’anno siderale ovvero il periodo che impiega la Terra per girare intorno al Sole. Come tutti sappiamo, per colmare questa disparità sono stati introdotti gli anni bisestili che, però, fanno variare di qualche giorno sul calendario le date degli equinozi