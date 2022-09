Corsa della speranza: da lunedì 12 settembre aperte le iscrizioni

Si aprono lunedì 12 le preiscrizioni alla Corsa della Speranza 2022: l’appuntamento con la manifestazione sportiva e benefica del Fondo Edo Tempia è per domenica 18 settembre. Partenza e arrivo saranno collocati come di consueto in piazza Vittorio Veneto con il villaggio che aprirà alle 9. Il via sarà dato alle 10,30 preceduto alle 10 dal mini-giro riservato ai bambini lungo i viali dei giardini Zumaglini. Il tracciato di cinque chilometri si snoda attorno alle strade della città ed è adatto a tutti. In più non c’è classifica finale: l’obiettivo doppio della manifestazione, fin dalla sua nascita nel 2004, è di trascorrere una domenica mattina di festa facendo movimento e quindi migliorando la propria salute, ma anche di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. I proventi della Corsa della Speranza (l’iscrizione costa 10 euro per gli adulti e i ragazzi e 5 euro per i bambini con meno di 12 anni) sono destinati al sostegno dei progetti medico-scientifici portati avanti dai laboratori del Fondo Edo Tempia.





Le preiscrizioni sono aperte fino a venerdì 16 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 nella sede del Fondo Edo Tempia di via Malta 3. Ci si potrà ovviamente iscrivere anche domenica, a partire dalle 9, prima della partenza in piazza Vittorio Veneto.