"La forza e il sorriso”: make up per le pazienti oncologiche

Biella, Fondo Edo Tempia: ripartono il 26 settembre i laboratori di bellezza per le pazienti oncologiche. Sono aperte le iscrizioni per il nuovo ciclo di incontri di “La forza e il sorriso”, il laboratorio di bellezza riservato alle pazienti oncologiche che il Fondo Edo Tempia ospita dal 2009 nella sua sede di Biella. Si ricomincia lunedì 26 settembre per un’iniziativa che non si è mai davvero fermata nemmeno nei mesi della pandemia e che ora è tornata davvero alla normalità, con le lezioni di trucco e di cura della pelle in presenza e non più via videoconferenza.

La partecipazione è gratuita per le donne che sono in cura per un tumore. Prenotare un posto è semplice: basta rivolgersi alla nostra sede di via Malta 3 dalle 8,30 alle 18 dal lunedì al venerdì, raggiungibile anche al telefono chiamando lo 015 351830.

“La forza e il sorriso” è il nome di una associazione che agisce su tutto il territorio nazionale, patrocinata da Cosmetica Italia, la sigla che raggruppa le imprese del settore, ed è sostenuta da 28 aziende specializzate. I laboratori sono presenti in 56 strutture: il Fondo Edo Tempia, oltre a quelli nella sua sede di Biella, cura gli incontri che si svolgono all’ospedale di Vercelli, nel reparto di psiconcologia.

Le pazienti ricevono un beauty case di prodotti di bellezza e trascorrono circa due ore insieme a un’esperta (a Biella è Lorena Di Ghionno) per imparare utili accorgimenti e consigli pratici per mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche tramite la cura della pelle e l’applicazione del make-up. Il tutto avviene con il supporto delle psicologhe che seguono l’incontro e supportano le partecipanti in caso di necessità.