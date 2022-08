Chiuso per allagamento un tratto della tangenziale sud di Biella

AGGIORNAMENTO ORE 13,45

Anas comunica che è stata riaperta al traffico la carreggiata in direzione Mongrando.

A causa di un allagamento all’interno di galleria ‘San Maurizio’ in direzione Mongrando, la Nsa 637 ex Sp338 Var “Tangenziale Sud di Biella” è temporaneamente chiusa al traffico per un tratto di circa 500 metri.

Lo comunica Anas, specificando che "la circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità locale con indicazioni in loco. Sul posto è intervenuto il personale Anas per la regolazione del traffico e per riaprire al transito la carreggiata appena possibile".