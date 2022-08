Incidente sulla A26: disposta la deviazione obbligatoria verso Alessandria

Dalle 9 di oggi, mercoledì 24 agosto, sull’autostrada A26 Genova Voltri - Gravellona Toce è stata temporaneamente disposta la deviazione obbligatoria in D26 Diramazione Predosa - Bettole per gli utenti diretti verso Alessandria/Gravellona Toce per un incidente avvenuto al km 45 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato.

Attualmente sul posto si registra 1 chilometro di coda in direzione Alessandria. "Gli utenti diretti verso Alessandria potranno quindi uscire a Novi Ligure da cui rientrare in direzione A26/Alessandria - fanno sapere da Società Autostrade - In alternativa si consiglia di seguire la A7". Si registra l'intervento dei soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.