Elezioni politiche: Mariella Moccia candidata alla Camera

Il Partito Democratico ha depositato le candidature per le elezioni politiche del 25 settembre 2022.

È Mariella Moccia la candidata sostenuta dalla Federazione provinciale del Pd Vercelli Valsesia per il collegio uninominale che riguarda la provincia di Vercelli. Moccia, già segretaria cittadina del circolo di Vercelli e oggi segretaria provinciale del Pd, ha ricoperto il ruolo di assessore comunale durante la giunta Forte ed è assistente amministrativa nel settore prevenzione alla Asl di Vercelli.

“Siamo orgogliosi di dare a Vercelli la possibilità di eleggere una donna competente, che in questi anni ha dimostrato di saper ascoltare il territorio e sapersi mettere a disposizione per la sua comunità. Abbiamo la possibilità di mandare a Roma una persona che saprà rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio” sottolinea Patrizia Jorio, segretaria del Pd di Vercelli. Per la candidata Mariella Moccia “ci sono momenti in cui siamo chiamati ognuno a fare la propria parte: mi è stato chiesto di mettermi a disposizione, nel territorio in cui vivo, come candidata alla Camera ed è per me un’occasione importante per rimettere al centro del dibattito politico il presente e il futuro non solo del vercellese e della Valsesia, ma anche delle province limitrofe. Il cambiamento climatico incide in maniera sostanziale all’interno delle nostre economie ed è tra i temi che vorrei emergessero in questa campagna elettorale".