Piemonte: sono 41.327 gli studenti che usufruiranno dei voucher scuola

Sono consultabili sul sito della Regione Piemonte (clicca qui) le graduatorie, redatte in ordine di Isee, dei voucher scuola erogati per l’anno scolastico 2022-23.

Il voucher scuola è un buono virtuale, che corrisponde a un determinato importo in denaro, messo a disposizione di studenti iscritti per il prossimo anno scolastico a scuole o agenzie formative per assolvere l'obbligo scolastico. Il voucher scuola viene riconosciuto dalla Regione sulla base della domanda presentata da un famigliare o dallo studente stesso se maggiorenne.

Sono 41.327 coloro che riceveranno il contributo per esercitare il diritto allo studio, di cui 2.941 per iscrizione e frequenza da utilizzare per le spese di iscrizione alle scuole paritarie primarie o secondarie di primo e secondo grado e 38.386 per acquistare libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, svolgere attività integrative previste dal piano dell’offerta formativa oppure per le spese di trasporto.