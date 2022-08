Lavoro: più annunci online e più donne alla ricerca di occupazione

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione. A dimostrarlo sono i dati presentati da Jobtech, agenzia italiana per il lavoro digitale che ha diffuso i numeri del suo Osservatorio sul mercato del lavoro in somministrazione.



Dopo un 2021 molto incerto anche per il mondo del lavoro, soprattutto a causa della pandemia, il 2022 sembra essere partito in modo positivo. I dati emersi, rilevati su un campione di 50mila utenti attivi sui portali verticali dell’agenzia e sulle principali piattaforme esterne di ricerca lavoro, mostrano come gli annunci di lavoro sul web siano aumentati del 46,3%. Notevole anche l’incremento di persone alla ricerca di un lavoro che si attesta all’8,4%. Sebbene in lieve diminuzione, rimane il divario tra sessi: così come nei 12 mesi precedenti, anche nel 2022 sono le donne (54%) a cercare lavoro in misura maggiore rispetto agli uomini (46%).



Si conferma altresì la maggiore propensione agli studi delle donne, che sono diplomate e laureate in percentuale maggiore rispetto agli uomini: a possedere il diploma di maturità sono infatti il 58,7% delle donne contro il 54,5% degli uomini, sono laureate il 23,5% delle donne rispetto al 15,4% degli uomini.



Parziale novità, rispetto ai dati del semestre precedente, anche per quanto concerne l’età anagrafica di chi cerca lavoro. Se i millenials rimangono infatti la percentuale più importante, sono però aumentati gli over 40 alla ricerca di un’occupazione.



In fatto di opportunità lavorative e dinamismo occupazionale l’Italia resta spaccata in due: secondo i dati dell’Osservatorio, infatti, il 75% degli annunci di lavoro online proviene dal Nord Italia. Dal Centro della nostra Penisola arriva solo il 16,1% degli annunci di lavoro, mentre dal Sud e Isole solo l’8,9%.



"La prima parte dell’anno - ha dichiarato Paolo Andreozzi, founder di Jobtech - è stata ricca di oscillazioni per quel che concerne il mercato del lavoro: gli ultimi dati Istat, relativi a maggio, hanno registrato un calo degli occupati dopo mesi di percentuali positive; preoccupa, inoltre, l’aumento degli inattivi, che raggiungono percentuali leggermente superiori al periodo pre-pandemia. In questa situazione di incertezza è bene lavorare per colmare quel mismatch tra domanda e offerta di lavoro che esiste (i nostri dati lo dimostrano) e che va gestito quanto prima, per dare alle aziende nuova forza lavoro e ai lavoratori, in primis i più giovani, opportunità di indipendenza e realizzazione. Infine, dobbiamo risolvere con urgenza la drammatica spaccatura Nord-Sud, che è ben lontana".



Ma cosa cerca chi è alla ricerca di un’occupazione? Le professioni più ambite sono nell’ambito della logistica e della produzione. In particolare, però, gli uomini hanno puntato maggiormente alla logistica, produzione e Ho.re.ca. mentre le donne su contabilità e amministrazione, hospitality e retail.