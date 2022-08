Chiusa temporaneamente al traffico la statale 457 "di Moncalvo"

La strada statale 457 “di Moncalvo” è temporaneamente chiusa al traffico a Moncalvo, in provincia di Asti, per consentire le operazioni di recupero di una macchina operatrice caduta sulla carreggiata da un veicolo pesante in transito.

Lo fa sapere Anas, che aggiunge: "La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla strada provinciale 31 tramite indicazioni in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile".