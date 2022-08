Incidente tra Arenzano e Varazze: 12 chilometri di coda verso Genova

"Alle ore 15,30 circa, sull’autostrada A10 Genova - Savona, nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, è stata attivata la corsia supplementare in deviazione sulla carreggiata opposta a seguito di un incidente autonomo avvenuto al km 23, nel quale un mezzo pesante si è ribaltato su un fianco".

Lo fa sapere la Società Autostrade, che specifica: "Proseguono le operazioni di bonifica della carreggiata, attualmente il traffico transita su due corsie e si registrano 12 chilometri di coda in direzione Genova. Per le lunghe percorrenze si consiglia di immettersi sulla A6 Savona-Torino, per poi proseguire lungo la A21 Torino-Piacenza-Brescia. Sulla stessa A10 in corrispondenza del bivio con la A7 in direzione Genova, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e attualmente non si registrano turbative alla circolazione".

Inoltre, verso le 12,45, è avvenuto un altro incidente all’entrata della stazione di Genova Prà, dove un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo sulla carreggiata parte del carico costituito da rotoli di carta: "Attualmente la stazione resta temporaneamente chiusa in entrata in entrambe le direzioni", spiega Società Autostrade.