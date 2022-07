Valsesia: blogtour con 'Omero'

Dopo la fortunata collaborazione con Giorgio e Martina del canale “In viaggio col tubo” e la creazione di una guida di Vercelli e dintorni, Atl Biella Valsesia Vercelli prosegue nelle iniziative promozionali che coinvolgono i content creator e sceglie Omar Martinello, in arte Omero, per far scoprire al pubblico del web le meraviglie della Valsesia.

Questa collaborazione nasce per valorizzare innumerevoli proposte outdoor del territorio valsesiano, per proporle poi in chiave giovanile a chi ancora non conosce questo territorio. Omero, appassionato di montagna, fotografie e sport, condivide sul canale YouTube, con più di 70 mila iscritti, il proprio amore per la natura e tutte le attività ad essa connesse con un parterre di giovani e giovanissimi esploratori. Nasce così l’idea di un itinerario che lo porterà da Varallo fino ad Alagna per provare alcune esperienze sportive, senza tralasciare alcuni luoghi culturali iconici che l’Alta Valle ha da offrire: primo fra tutti il Sacro Monte di Varallo, luogo magico dove arte e natura si incontrano.

Si entra nel vivo delle proposte outdoor partendo dalle due ruote con la ciclabile Balmuccia-Alagna, che per l’occasione viene proposte con un itinerario più breve in e-bike da Scopa sino a Riva Valdobbia che regala tratti di bellezza costeggiando il fiume Sesia e attraverso i borghi più caratteristici della Valsesia. Si prosegue poi con gli sport fluviali, protagonisti dell’estate valsesiana. Rafting, canyoning e hydrospeed, discipline che Omar ha provato per la prima volta in Valsesia in compagnia delle scuole fluviali. Il viaggio continua ad Alagna dove, dopo aver assaporato qualche prelibatezza locale, si dorme in rifugio prima di affrontare uno tratto di trekking verso il maestoso Monte Rosa.

Questa collaborazione prevede la realizzazione diverse mini guide dedicate alle attività outdoor provate da Martinello nei tre giorni alla scoperta della Valsesia, disponibili sul canale YouTube “Omero”, mentre altri scatti di questa esperienza saranno presenti sul canale Instagram del giovane esploratore. L’itinerario della prima giornata dedicata al bike e al Sacro Monte di Varallo è già online e sta raccogliendo notevoli consensi tra il pubblico di affezionati al canale.

“Una nuova collaborazione estiva per continuare ad impegnarci attivamente nella promozione del territorio vercellese e valsesiano - dice Pier Giorgio Fossale, presidente di Atl Biella Valsesia Vercelli - Siamo fieri di poter creare le condizioni ideali per far scoprire la Valsesia ad un pubblico sempre più eterogeneo. Chiunque conosca la Valsesia finisce di innamorarsene e come potrebbe essere diversamente? È una terra che regala panorami mozzafiato dove la natura è protagonista assoluta, una grande cultura dell’ospitalità e alternative sportive per tutti”.