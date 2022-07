"Domenica 17 luglio arriverò a Santiago de Compostela"

"79° giorno di cammino da Villafranca del Bierzo a O Cabreiro di 28 km. L'ultimo "ostacolo" l'ho superato e salvo imprevisti, domenica 17 arrivo a Santiago de Compostela. Potrei arrivarci sabato, ma siccome non mi fermo, il mio cammino proseguirà per altri 4 giorni, preferisco fermarmi poco prima ed arrivare alla Cattedrale all'alba.

Gianpaolo Fattori dal 23 aprile, giorno del suo 64° compleanno, ha iniziato un fantastico cammino dalla sua città, Casalmaggiore, fino a Santiago di Compostela, che lo porterà a percorrere circa 3.000 chilometri a piedi. Per questa impresa, Gianpaolo ha scelto di sostenere il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya di Emergency in Iraq, con l’obiettivo di raccogliere 23.500 euro per regalare 100 protesi alla gamba per le vittime delle mine antiuomo che continuano a martoriare il Paese. Il suo sogno? Dare loro la possibilità di poter camminare e correre nuovamente, per vincere questa guerra che vede come sempre i civili come bersagli.

Per aiutare Gianpaolo Fattori nella sua impresa, clicca qui.