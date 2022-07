Piemonte: indagine sulle conseguenze psicologiche della pandemia

Realizzare un’indagine conoscitiva per comprendere i disagi psicologici e psichici che ha causato la pandemia nella popolazione piemontese: questo l’obiettivo della mozione approvata all’unanimità dall’aula di Palazzo Lascaris.

Il primo firmatario Alessandro Stecco (Lega), afferma che "in poche settimane si è concluso l’iter che ha portato il Consiglio regionale del Piemonte ad avere un nuovo strumento per indagare il disagio psicologico post Covid e il rischio suicidario nella popolazione, con particolare riguardo a minori, soggetti fragili e persone esposte professionalmente alla pandemia". La mozione presentata dal consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità era stata esaminata in Quarta commissione il 15 giugno e, dopo una approvazione unanime, era stata inviata all’aula per la votazione finale.

“La mozione che abbiamo approvato e che promuove questa indagine - prosegue Stecco - mira a valutare la portata delle conseguenze psicologiche e psichiche dovute alla pandemia. Stiamo assistendo ad aumenti dei suicidi nella popolazione e nello specifico nelle categorie a rischio. I numeri che i medici ci trasmettono parlano di un aumento dei casi di tutti i disagi, siano essi psicologici come psichiatrici. Lavorare sulle evidenze ci fornirà strumenti concreti per agire in prevenzione. Vogliamo entrare nel dettaglio delle conseguenze della pandemia all’interno della sfera emotiva e psichica, con particolare attenzione alle categorie fragili e quelle esposte professionalmente, tendendo una mano a tutti i piemontesi che sentono di aver bisogno di un supporto che sarà professionale, strutturato, multidisciplinare e omogeneo a livello di offerta territoriale”.

Nelle dichiarazioni di voto sono intervenuti i consiglieri Rossi (Pd), Magliano (Moderati), Biletta (Fi), Grimaldi (Luv), Frediani (M4o) e Riva Vercellotti (FdI) che hanno espresso in modo unanime, la necessità di intervenire con tempestività per conoscere nel dettaglio le conseguenze che ha avuto la pandemia all’interno della sfera emotiva e psichica delle persone, con particolare attenzione alle categorie fragili, minori e professioni maggiormente esposte.